مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-6-2020 فى المحافظات



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية



موعد صلاة الفجر 3:06 ص



توقيت صلاة الظهر 12:00



موعد صلاة العصر 3:38



توقيت صلاة المغرب 7:05 م



موعد صلاة العشاء 8:40 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



موعد صلاة الفجر 3:01



توقيت صلاة الظهر 11:51 م



موعد صلاة العصر 3:28 م



ميعاد صلاة المغرب 55: 6 م



توقيت صلاة العشاء 8:29 م



مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ



موعد صلاة الفجر 3:04 ص



توقيت صلاة الظهر 11:43



موعد صلاة العصر 3:13



توقيت صلاة المغرب 6:41 م



موعد صلاة العشاء 8:10 م



مواقيت الصلاة فى أسوان



موعد صلاة الفجر 3:21 ص



توقيت صلاة الظهر 11:49 ص



موعد صلاة العصر 3:11 م



توقيت صلاة المغرب 6:41 م



موعد صلاة العشاء 8:06



حكم قصر الصلاة أثناء السفر



وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنه من المقرر شرعًا أنه يجوز قصر الصلاة الرباعية للمسافر مسافة القصر وهي واحد وثمانون كيلومترًا، ولمن نوى الإقامة في غير بلده أقلَّ من أربعة أيامٍ عند جمهور الفقهاء أو أقلَّ من خمسة عشر يومًا عند الإمام أبي حنيفة.



وأكد الطيب أنه يجوز للسائل والعاملين معه الذين يعملون على بعد تسعين كيلومترًا من مكان إقامتهم قصرُ الصلاة الرباعية في الأيام التي يسافرون فيها إلى عملهم.



يقدم "الدستور" لقرائه مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 15-6-2020، في عدد من محافظات مصر شاملة مواعيد صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء، ونعرض فيما يلي لقرائنا مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر وهي: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان كما يلي:وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.موعد صلاه الفجر 3:07 صتوقيت صلاة الظهر 11:55 صميعاد صلاة العصر 3:31موعد صلاة المغرب 6:58ميعاد صلاة العشاء 8:30