الديهي: مصر لا تقبل بوجود حامية تركية على حدودها الغربية

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تصريحات مسئول الأمن في حكومة الوفاق الليبي فتحي على باشاغا، والتي قال فيها إن مصر بإمكانها أن تلعب دورًا في المساعدة على إنهاء الانقسامات في بلاده، وفقًا لتصريحات له لوكالة بلومبرج الأمريكية.وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إن الدولة المصرية تحافظ على مفهوم الدولة الوطنية، وتتعامل مع الدولة الوطنية ولا تتعاون مع الميليشيات والجهات غير الشرعية مهما كان، رغم أنف من يردد عكس ذلك.وأضاف: "باب مصر مفتوح للجميع من أجل تحقيق استقرار ليبيا، ومصر لا تقبل بوجود مستعمر أو حامية عثمانية تركية على حدودها الغربية، ولا نرغب سوى في دولة مستقرة، ليس لنا أي أطماع في ليبيا سوى استقرارها، فمصر لديها مشروع تنموي ضخم وعظيم هو الأضخم في تاريخ الدولة المصرية، لبناء الدولة المصرية".وعن تدخل مصر عسكريًا في ليبيا، قال إن مصر ليست دولة توسعية أو معتدية، ويمكن لمصر أن تقوم بذلك في 6 ساعات، لكننا لا نريد ذلك.