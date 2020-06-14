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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» توضح فوائد التبرع بالدم (إنفوجراف)

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:53 م
التبرع بالدم
التبرع بالدم
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت وزارة الصحة والسكان أن التبرع بالدم يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات وكذلك مرض السرطان.

وأضافت الوزارة في إنفوجراف نشر على الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك»، أن التبرع بالدم ينشط النخاع العظمي لإنتاج خلايا الدم الجديدة، بالإضافة للاطمئنان على صحة المتبرع وإنقاذ حياة الآخرين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، تسجيل قفزة في أعداد الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وأعلنت خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات، في حين عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم المتعافين
وأوضحت جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافته إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".
«الصحة» توضح فوائد التبرع بالدم (إنفوجراف)
«الصحة» توضح فوائد التبرع بالدم (إنفوجراف)

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