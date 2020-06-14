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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العالم يقترب من كسر حاجز الـ8 ملايين إصابة بكورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:52 م
كورونا
كورونا
أحمد عاشور
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كشفت إحصائيات نشرتها عدد من المؤسسات البحثية وجهات الرصد الدولية على رأسها المرصد الدولي بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد، أن أكثر من 7.83 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وأن 429881 توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وشملت حالات الإصابة أكثر من 210 دولة ومنطقة في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر عام 2019.

وما زالت الولايات المتحدة تتصدر القائمة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بمرض "كوفيد-19" حيث بلغت الإصابات 2 مليون و82 ألفا و162 حالة والوفيات 115216.

وحلت البرازيل في المركز الثاني في عدد الوفيات الذي بلغ 42720 في حين بلغت الإصابات 850514 شخصا.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الثالثة بـ 41698 وفاة بـ"كوفيد 19" و295889 حالة إصابة.

وكانت مصر قد سجلت أعلى عدد من الإصابات اليومية مساء أمس السبت بـ 1677 حالة، بينما وصل إجمالي عدد المصابين إلى 42980 حالة، والوفيات إلى 1484 حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 11529 حالة.

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