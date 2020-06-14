أستاذ طرق: الدولة تتبع حلولًا غير تقليدية لتطوير المترو

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، أن اتفاق الحكومة مع الوكالة الفرنسية لتمويل تطوير خط المترو الأول، يؤكد أن الدولة تتخذ طرق غير تقليدية في تطوير مرافق المترو، وتبحث عن حلول جذرية لتطوير الخط الأول.وقال أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المُذاع عبر فضائية" extra news"، مساء الأحد، إن مترو الانفاق مرفق نقل حيوى للغاية في ظل الزيادة السكانية، حيث إنه يستخدمه ما يزيد عن 3.2 مليون شخص يوميًا.ولفت أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إلى ضرورة مواكبة الزيادة السكانية بتوفير وسائل نقل تستطيع أن تكون ذات كفاءة معقولة وجودة مقبولة، مشيرًا إلى أن الخط الأول من المترو من أقدم الخطوط التي تم بنائها، حيث تم بناؤه في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، ووصل إلى حالة فنية تحتاج إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة.وأشار أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تتبع سياسة الحلول غير التقليدية في تطوير مرافق النقل ولا تقابلها بمسكنات كما كان يحدث في الفترات الماضية، موضحًا أن خط المترو الأول يحتاج إلى إحلال وتجديد وتأهيل شامل، ووحدات متحركة ونظم تحكم وإشارات.