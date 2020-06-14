إسبانيا تفتح الشواطئ للسائحين بنسبة 50%

قال عدنان الأيوبي، الكاتب الصحفي، إنه لن يكون هناك حجر صحي في إسبانيا بعد قرار فتح حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي، وسيتم الاكتفاء بقياس درجة الحرارة في المطارات بأجهزة متطورة.وأضاف الأيوبي خلال مداخلة بفضائية "إكسترا نيوز"، أن 90% من المدن الإسبانية ستفتح أبوابها أمام السائحين، لكن 50% فقط يمكن أن يتمتع بالشواطئ الإسبانية، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية مازالت مشددة، وممنوع الانتقال من إقليم إلى إقليم، وفي بعض الأقاليم لا يمكن الانتقال بين مدن الإقليم الواحد حتى يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة.وقررت السلطات فى إسبانيا،اليوم الأحد، إعادة فتح الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي في 21 يونيو الجاري، ومع البرتغال أول يوليو المقبل، بينما ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا فى إسبانيا إلى 243 ألفا و605 حالات، حتى صباح اليوم، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز"، وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 27 ألفا و136، بينما بلغ عدد المتعافين 150 ألفا و376 شخصا.