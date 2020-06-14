«الفلاحين» توضح أسباب تراجع أسعار الفول البلدي

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن سعر كيلو الفول البلدى تراجع من 35 جنيها إلي 22 جنيها بالنظر لنفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن أسعار الفول البلدي انخفضت نتيجة للجهود الحكومية الكبيرة لتقليل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، وإحداث التوازن المطلوب ما بين سعر المنتج وتكلفته، وخروج إنتاج المحصول الجديد من الفول المصري بالأسواق.وأضاف نقيب عام الفلاحين في تصريحات اليوم، أن وزارة الزراعة تبنت سياسة زيادة المساحات المنزرعة من الفول حيث ارتفعت المساحة من 80 ألفا الموسم الماضي إلى نحو 120 ألفا للفدان الموسم الحالي، بالإضافة إلى توفير أصناف تقاوي جديدة من الفول البلدي عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، كما كان لقرار وزارة الصناعة والتجارة بحظر تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر الفضل في توفير كميات كبيرة من الفول البلدي الذي كان يصدر لدول الخليج وأوروبا.وأوضح " أبوصدام " أن التوسع في فتح منافذ حكومية لمعظم الوزارات والمؤسسات، كان له أثر إيجابي في الحد من استغلال التجار، كما كان لتداعيات أزمة كورونا وغلق الفنادق، والمطاعم وتقلص عادة تناول وجبة الإفطار على عربات الفول أثر كبير في انخفاض استهلاك الفول، وقلة الطلب عليه، ما أدي الي انخفاض أسعاره.