عبدالعال عن اعتراض نسائي على نسبة المرأة بـ«الشيوخ»: محدش هيجبرنا على حاجة

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالتروي في مناقشة قوانين الانتخابات حتى تخرج بالتوافق.وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن التسرع ينتج عنه أخطاء، وبالتالي تكون هناك عدم دستورية في بعض المواد، لافتا لوجود اعتراض من بعض المنظمات النسائية وخاصة المجلس القومي للمراة على نسب تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ.وقال رئيس مجلس النواب: "لن يجبرنا أحد على نصوص معينة، والأمر كله للمجلس والأعضاء، لكننا في نفس الوقت نرغب في التوافق وأن تخرج تلك القوانين في احتفالية وأن تكون المناقشة احتفالية".