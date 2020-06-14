بدء عظة الأنبا سيرافيم على الفضائيات المصرية

بدأ الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية، إلقاء كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر قناة أون تي في، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي.وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد ٢٩ من شهر مارس الماضي، بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية.