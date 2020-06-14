استعجال تقرير الطب الشرعي في اتهام أب بقتل نجله بالمطرية

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف أحمد عزالدين المحامي العام، تقرير الطب الشرعي لجثة شاب قتل على يد والده أثناء مشاجرة بالمطرية.وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن أنها لشاب يبلغ من العمر ١٩ سنة، ولقى مصرعه متأثرا بإصابته بطعنات من سلاح أبيض (مطواة) في أماكن متفرقة بالبطن والصدر.وكشفت معاينة النيابة لمكان الواقعة عن وجود آثار دماء وزجاجات فارغة كان يستخدمها المتوفى وآخر في التشاجر مع بعضهما البعض.تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل ضباط المباحث لمحل الواقعة، وتم العثور على جثة "ع.ز.ع".وبسؤال الأهالي أقروا بنشوب مشاجرة بين القتيل وأحد الأشخاص، فتدخل والده لمنعه وفضها رفض المجني عليه وأصر على التشاجر فهدده والده بمطواة كان يحملها وبدون أن يشعر طعنه في بطنه ليسقط على الأرض غارقا في دمائه.