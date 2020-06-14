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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الإسكان»: حجز وحدات الإعلان الـ13 مستمر حتى 4 يوليو (فيديو)

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:58 ص
وحدات سكنية
وحدات سكنية
هدير شعراوي
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قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه سيتم فتح باب التقدم للإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي في 10 محافظات منهم الفيوم وبني سويف وسوهاج والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

وأضاف خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المقيمين بتلك المحافظات أو العاملين بها يستطيعون التقديم في هذا الإعلان، مشيرًا إلى أن باب الحجز مفتوح حتى يوم 4 يوليو، ولا داعي للتزاحم في البريد، موضحًا أنه يتم العمل في الإسكان بشكل كبير لكي تصل الوحدة للمستحق.

وتابع أن هناك فرق عمل تتأكد وتعمل أبحاثا لضمان الوصول الوحدات لمستحقيها، مؤكدًا أنه كان هناك تأخير في تسليم بعض الوحدات من الإعلانات السابقة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وهي انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم تحويل بعض الخدمات لإلكترونية، لافتًا إلى أن جائحة فيروس كورونا لم توقف العمل في موقع الوزارة وخاصة مشروعات الإسكان.

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