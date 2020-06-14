مطران سمالوط يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية العهد الجديد

ترأس الأنبا بفنوتيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط المنيا، صباح اليوم صلوات القداس الإلهي دون حضور، بكاتدرائية العهد الجديد عبر البث المباشر.ويحرص نيافته أسبوعيًا على ترأس صلوات القداس الإلهي بحضور كاهن وشماس بدون مشاركة من الأقباط بالإيبارشية، ويبث عبر الصفحة الرسمية للمطرانية، في إطار حرص نيافته على الدعم الروحي للأقباط عقب قرار غلق الكنائس للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.