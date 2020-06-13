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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أمير كرارة يتعاون مع السقا في «نسل الأغراب» برعاية سينرجي

السبت 13/يونيو/2020 - 10:01 م
أحمد السقا وتامر
أحمد السقا وتامر مرسي وأمير كرارة
أحمد عارف
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كشف الفنان أمير كرارة عن تعاونه مع الفنان أحمد السقا في مسلسله الجديد "نسل الأغراب" في إطار الدراما الصعيدية من إنتاج شركة سينرجي، وقصة وإخراج محمد سامي، على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال أمير كرارة، في تصريح لـ"الدستور"، إنه سعيد بتكرار التعاون مرة أخرى مع الفنان أحمد السقا، موضحًا أن المسلسل سيدور حول فكرة الدراما الصعيدية، وأن التفاصيل الخاصة بالعمل وموعد التصوير سيتم إعلانها قريبًا.

وأضاف كرارة، أن المسلسلات المصرية أثبتت قوتها خلال الفترة الحالية، والموسم المقبل سيشهد أعمالا درامية قوية، مشيرا إلى أن اتحاد النجوم الكبار في أعمال درامية شيء مشرف للدراما المصرية، قائلا: "الدراما المصرية في أشد قوتها الفترة الجاية".

وقدم أمير كرارة، الموسم الأخير من دراما رمضان واحدًا من أهم الأعمال الدرامية خلال السنوات الأخيرة وهو مسلسل "الاختيار"، الذي جسد بطل الصاعقة المصري الشهيد أحمد منسي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في الشارع المصري والعربي مع المخرج بيتر ميمي، والمؤلف باهر دويدار، وإنتاج سينرجي.

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