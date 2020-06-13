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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انهيار أجزاء من شرفة عقار بسان ستيفانو في الإسكندرية (صور)

السبت 13/يونيو/2020 - 09:49 م
انهيار أجزاء من شرفة
انهيار أجزاء من شرفة عقار
هبه عويضه
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انهارت أجزاء من شرفة شقة سكنية بالطابق الثامن علوي بأحد العقارات بطريق الجيش في سان ستيفانو نطاق حي شرق الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

وانتقل على الفور محارب هيلع، رئيس حي شرق، لموقع العقار، فور إخطاره للوقوف على تداعيات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ورافقه سكرتير عام الحي وإدارة إشغال الطريق وفريق هندسي متخصص لمعاينة العقار.

واتخذ العميد عزت محمود، إدارة شرطة المرور والنقيب، وسعد رمضان، رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي، وأيضًا الكول الأمني لقسم شرطة رمل أول، الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين ووضع الحواجز الحديدية لتأمين المارة، حتى تم الانتهاء من إزالة الأجزاء الخطرة من العقار.

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