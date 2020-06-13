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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هاني الناظر يُحذر من استخدام الفتيات للحلزون على البشرة

السبت 13/يونيو/2020 - 06:50 م
هاني الناظر
هاني الناظر
رباب الأهواني
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قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن الحلزون يعتبر من الآفات الزراعية الضارة التي تضر النباتات خاصة الأشجار، ويتم مقاومته نظرًا لأضراره، محذرًا السيدات من استخدامه على البشرة، لافتًا إلى أنه ينتج عنه آثار وخيمة ويسبب التهابات موضعية شديدة تضر بطبقات الجلد.

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية DMC، مساء السبت، أن شائعات استخدام الحلزون ووضعه على البشرة لتكوين الكولاجين ومنع التجاعيد هو وهم كبير وغير مثبت علميًّا.

ونصح استشاري الأمراض الجلدية الفتيات بتجنب استخدام الحلزون لخطورته الشديدة على البشرة، لافتًا إلى أن بدائل استخدامه الآمنة هو الابتعاد تمامًا عن أشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة.

كما أوصى بضرورة الإكثار من شرب المياه، خاصة ما لا يقل عن 3 أكواب يوميًّا، والحرص على تناول السلطة الخضراء، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن النوم بمستحضرات التجميل حفاظًا على نضارة البشرة.

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