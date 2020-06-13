إطلالة جذابة لـ سمية الخشاب في الإسكندرية (صور)

شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، صور جديده لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستتجرام.وظهرت سمية الخشاب بإطلالة صباحية جذابة في الصور وهي علي متن أحد البواخر وسط البحر في الإسكندرية، وعلقت عليها قائلة: "صباح الطبيعه الساحرة اسنكندرية العشق"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.ومن ناحية أخري تم تأجيل دعوى الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، إلى جلسة 18 يوليو المقبل، وذلك لعدم حضور طرفي الدعوى لجلسة التحقيق.