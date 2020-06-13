مركز دبي العالمي يعود لحياته الطبيعية رغم جائحة كورونا

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إعادة فتح جميع المنافذ التجارية والمكاتب والمطاعم بشكل كامل.وأكد المركز، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة أنباء الامارات(وام) اليوم السبت، أنه سيواصل تطبيق تدابير السلامة الوقائية بشكل صارم ووفقا لإرشادات حكومة دبي وحكومة الإمارات في الظروف الراهنة، بما في ذلك تطبيق إرشادات النظافة والتطهير والتعقيم وتحقيق مسافات التباعد الاجتماعي.ووفق المركز، تعاود المكاتب ومجتمع أعمال القطاع الخاص ومحلات التجزئة العمل بسعة 100%، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية وشروط التباعد الإجتماعي مع الإلتزام بساعات العمل المسموح بها للتنقل على مستوى الإمارة.