رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات بين أفضل 11 دولة تكافح كورونا حتى الآن

السبت 13/يونيو/2020 - 10:09 ص
كورونا
كورونا
مروة عنبر
طباعة
ظهرت الإمارات العربية المتحدة من أفضل الدول التى كافحت فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19- وتعاملت معه بين دول العالم حتى الآن.

جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة التايم الأمريكية في موقعها أمس الجمعة، عن 11 دولة اعتبرها القائمون على المجلة الشهيرة باستقصاءاتها، أفضل من كافح كورونا المستجد وتعامل معه بين دول العالم حتى الآن.

ويأتى السبب وراء اختيار الإمارات هو نجاحها فى احتواء التفشي، ولم تزد الوفيات فيها عن 284 حالة من 40.507 إصابة، وفقا لشرح المجلة الموردة بتقريرها أن أول إصابة مؤكدة ظهرت في الإمارات كانت يوم 29 يناير الماضي، وأنها نجحت في المكافحة وسط ظروف خارجية صعبة، أهمها التراجع بأسعار النفط.

واعتمدت المجلة فى اختيارها الإمارات في لائحتها التي ضمت ألمانيا واليونان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا وأيسلندا والأرجنتين وكندا، على حيثيات من بينها اتخاذها تدابير صارمة للتباعد الاجتماعي، إعلان الحجر العام وحظر التجول، منع الاحتفالات والتجمهر، قيامها بحملات تنظيف وتعقيم، حدت من الوفيات لأقل من 300 حالة، وأخيرا فرضها غرامة تعادل 5.500 دولار على من ينشر معلومات طبية بشأن الفيروس تتعارض مع البيانات الرسمية لمنع انتشار الشائعات، وفقا لما نقلته العربية نت.

كما اعتمدت المجلة الشىء نفسه كاستناد في اختيارها للدول العشر الأخرى باللائحة التي شاركت بإعدادها مجموعة إيروسا جروب المتخصصة منذ تأسيسها في 1998 بنشر تقارير عن المخاطر المتنوعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر تعقيم عربة القطار رقم 15 بمحطة كفرالزيات

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

«صحة السويس» تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

أطباء ألمانيا يطالبون بتحسين الاحتياطات لمواجهة الأزمات الصحية

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

منوعات

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

دراسة: أدوية ضغط الدم لا تزيد مخاطر الإصابة بكورونا

ناسا تعين مديرة جديدة لمكتب رحلات الفضاء المأهولة

«يبقى القلق كما هو».. كيف تستعد أهلة هلال لامتحانات الثانوية العامة مع تفشي كورونا؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة عن حسين العزبى: فقدنا ساحر الصورة المسرحية

«الإنتاج الثقافي» ينعى الفنان حسين العزبي

أستاذ علم الاجتماع: السادات طبّق بعض نظريات جنرال صيني في حرب 73

ناصر عبدالمنعم يطرح خارطة طريق لعودة النشاط المسرحي