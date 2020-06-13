الإمارات بين أفضل 11 دولة تكافح كورونا حتى الآن

ظهرت الإمارات العربية المتحدة من أفضل الدول التى كافحت فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19- وتعاملت معه بين دول العالم حتى الآن.جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة التايم الأمريكية في موقعها أمس الجمعة، عن 11 دولة اعتبرها القائمون على المجلة الشهيرة باستقصاءاتها، أفضل من كافح كورونا المستجد وتعامل معه بين دول العالم حتى الآن.ويأتى السبب وراء اختيار الإمارات هو نجاحها فى احتواء التفشي، ولم تزد الوفيات فيها عن 284 حالة من 40.507 إصابة، وفقا لشرح المجلة الموردة بتقريرها أن أول إصابة مؤكدة ظهرت في الإمارات كانت يوم 29 يناير الماضي، وأنها نجحت في المكافحة وسط ظروف خارجية صعبة، أهمها التراجع بأسعار النفط.واعتمدت المجلة فى اختيارها الإمارات في لائحتها التي ضمت ألمانيا واليونان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا وأيسلندا والأرجنتين وكندا، على حيثيات من بينها اتخاذها تدابير صارمة للتباعد الاجتماعي، إعلان الحجر العام وحظر التجول، منع الاحتفالات والتجمهر، قيامها بحملات تنظيف وتعقيم، حدت من الوفيات لأقل من 300 حالة، وأخيرا فرضها غرامة تعادل 5.500 دولار على من ينشر معلومات طبية بشأن الفيروس تتعارض مع البيانات الرسمية لمنع انتشار الشائعات، وفقا لما نقلته العربية نت.كما اعتمدت المجلة الشىء نفسه كاستناد في اختيارها للدول العشر الأخرى باللائحة التي شاركت بإعدادها مجموعة إيروسا جروب المتخصصة منذ تأسيسها في 1998 بنشر تقارير عن المخاطر المتنوعة.