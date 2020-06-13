«الصحة العالمية»: الموجة الارتدادية لكورونا أشد مما نراه الآن

قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنطمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن التدابير الوقائية هى العامل الرئيسي فى مواجهة جائحة كورونا، مضيفا أنه لابد من الاهتمام بأطقم الرعاية الصحية ودعمهم لأنهم فى الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا.وأضاف "المنظرى"، خلال لقاء ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، تقديم لما جبريل، أنه من الممكن عودة الإصابات فى موجة أشد قوة مما نراه الآن، مضيفًا أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية يسهم بشكل كبير فى محاربة الفيروس.وعن الفتح التدريجى لعدد من الدول بمسمى التعايش مع الفيروس، قال: "علينا التعامل بحذر حتى لا يتسبب الفتح بموجة ارتدادية، والعالم يحتاج أكثر من أى وقت مضى إلى التضامن والعمل المشترك وتوحيد الجهود".وأضاف: "لن يكون بمقدور دولة واحدة ممها كانت إمكانياتها أن تكبح جماح هذه الجائحة، وننصح بتحقيق التوازن بين الإجراءات الاحترازية وفتح الأعمال وفتح الأعمال لتنشيط الاقتصاد".