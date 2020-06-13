أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 13-6-2020

وبرغم حالة التراجع في المبيعات إلا أن استقرارًا نسبيًا يشوب أسعار الحديد والأسمنت، في ظل توقعات بنشاط مرتقب مع دخول موسم الصيف الذي يصاحبه زيادة في عمليات البناء، يُقابل بزيادة في عمليات السحب على الحديد والأسمنت بالأسواق، وبالتالي ترتفع الأسعار.



أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر واستقرت أسعار حديد التسليح، على المستويين المحلي والدولي، حيث حقق في مصر زيادات ببعض الأنواع الأسبوع الماضي، بالتزامن مع توقعات بنمو مرتقب للنشاط الصناعي التدريجي لعمليات البيع والشراء.



أسعار الحديد اليوم في مصر



وسجل حديد المراكبي نحو 9600 جنيه، كما سجل حديد الكومي 9700 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد العتال 9600 جنيه للطن.



أما الحديد الصيني بيانكو فسجل نحو 9500 جنيه للطن، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9800 جنيه، وسجل حديد المصريين 9700 جنيه للطن، كما سجل سعر حديد عز الدخيلة 10500 جنيه للطن تسليم المستهلك.



وسجل حديد بشاي 9900 جنيه للطن، كما سجل حديد المعادي 9800 جنيه للطن، أما حديد عطية وحديد سرحان سجلا 9800 جنيه للطن، وسجل حديد العشري 9600 جنيه للطن.



سعر الأسمنت المصري اليوم وسجلت أسواق الأسمنت تراجعات محدودة قدرت في المتوسط بـ10 جنيهات على الرغم من من الزيادات التي حققتها الأسبوع الماضي.



كما سجل أسمنت السويس سي ووتر 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 740 جنيهًا للطن، كما سجل لافارج للأسمنت نحو 740 جنيهًا للطن.



وسجل أسمنت حلوان 740 جنيهًا للطن، وسجل السويدي للأسمنت 740 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المصري اليوم



كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 725 جنيهًا تسليم المصنع، فيكا سجل الأسمنت قاهر البحار 735 جنيهًا للطن.



وسجل السويس للأسمنت 740 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت أسوان سجل 730 جنيهًا للطن، أما أسمنت المخصوص فسجل 740 جنيهًا للطن.

يقدم « الدستور »، أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم السبت 13-6-2020، مطلع تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.وفتحت الأسواق على حالة من الركود في حركات البيع والشراء، بسبب انخفاض معدلات السحب على مواد البناء، والبطء في استئناف الأنشطة البنائية، والمشروعات التي توقف العمل بها مع انتشار فيروس كورونا المستجد.