سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 13-6 -2020 فى البنوك المصرية
السبت 13/يونيو/2020 - 05:43 ص
ياسمين محمودطباعة
تبايت أسعار الدينار الكويتي، اليوم السبت 13-6-2020، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدينار الكويتى في بنك الكويت الوطني للشراء 51.45 جنيه وللبيع 53.00 جنيه.
ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:
وارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني للشراء 51.45 وللبيع 53.00، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.37 وللبيع 51.75، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.17 وللبيع 52.73، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 50.72، وللبيع 52.35، أما في بنك مصر فسجل للشراء 50.68 وللبيع 52.73.
كما استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 50.15 وللبيع 52.83، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 50.68 وللبيع 52.73، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 50.09 وللبيع 53.76، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 50.03 وللبيع 52.17، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 50.00 وللبيع 52.89.
كما استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة للشراء 4.33 وللبيع 4.42، وفي بنك الاستثمار العربي للشراء 4.33 وللبيع 4.41، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 4.32 وللبيع 4.41، وفي بنك التنمية الصناعية للشراء 4.31 وللبيع 4.41، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.30 وللبيع 4.41، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 4.29 وللبيع 4.41.
ويقدم موقع "الدستور" أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في عدد من البنوك المصرية:
سعر الدينار الكويتي اليوم السبت أمام الجينه المصريسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم للشراء 52.40 وللبيع 52.79، وفي المصرف العربي الدولي للشراء 52.36 وللبيع 52.76، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 52.36 وللبيع 52.87، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.87 وللبيع 52.87، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.72 وللبيع 52.83.
وارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني للشراء 51.45 وللبيع 53.00، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.37 وللبيع 51.75، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.17 وللبيع 52.73، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 50.72، وللبيع 52.35، أما في بنك مصر فسجل للشراء 50.68 وللبيع 52.73.
كما استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 50.15 وللبيع 52.83، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 50.68 وللبيع 52.73، وفي بنك الاستثمار سجل للشراء 50.09 وللبيع 53.76، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 50.03 وللبيع 52.17، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 50.00 وللبيع 52.89.
أسعار الدرهم الإماراتي اليوم السبت في البنوك المصريةانخفض سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي ليسجل للشراء 4.39 وللبيع 4.42، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 4.38 وللبيع 4.41، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 4.38 وللبيع 4.42، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 4.38 وللبيع 4.41، أما في البنك المركزي فسجل للشراء 4.38 وللبيع 4.41.
كما استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة للشراء 4.33 وللبيع 4.42، وفي بنك الاستثمار العربي للشراء 4.33 وللبيع 4.41، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 4.32 وللبيع 4.41، وفي بنك التنمية الصناعية للشراء 4.31 وللبيع 4.41، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.30 وللبيع 4.41، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 4.29 وللبيع 4.41.