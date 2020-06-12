ضبط شخصين وضعا «كراسي» أعلى كورنيش قصر النيل

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بوضع مقاعد بالممشى الخاص بطريق الكورنيش بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، خلال الأوقات المقررة لحظر تحرك المواطنين.وكانت الخدمات الأمنية قد رصدت قيام شخصين بوضع كراسي في أوقات الحظر، وعلى الفور تم التوجه إليه وضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.