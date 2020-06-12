تفاصيل إصابة 30 طالبًا بكورونا بسبب رئيس بلدية تابع لحزب أردوغان

كشف تقرير لموقع «تركيا الآن» عن إصابة 30 طالبًا في تركيا بفيروس كورونا، وذكر التقرير أن رئيس بلدية شامدينلي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا طاهر صاقلي، تسبب في نقل الفيروس إلى 30 طالبًا بعد جولة تفقدية لزيارة ما يقرب من 160 من طلبة التعليم العالي بمنازلهم في البلدية.وذكر الموقع أن صاقلي، كان قد أعلن إصابته بالفيروس عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم 21 مايو الماضي، قائلًا: "أصدقائي الأعزاء لقد أجريت أمس اختبار فيروس كورونا وظهرت النتيجة اليوم، وللأسف كانت النتيجة إيجابية رغم أن صحتي بخير ولم تظهر عليَّ أعراض المرض، والآن أخضع للعلاج في مستشفياتنا وأنا بين أيدي أمينة".وخرج صاقلي من المستشفى بعد 12 يومًا من العلاج، وأعلن عن استقرار حالته الصحية.وأعقب إعلان صاقلي عن إصابته بكورونا توجه نحو 100 طالب ممن زارهم لإجراء الفحوصات الطبية، بسبب عدم اتخاذ رئيس البلدية وفريقه للاحتياطات الوقائية وعدم التزامهم بارتداء الأقنعة الطبية خلال الزيارة، وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية إصابة 30 طالبًا منهم بالفيروس.