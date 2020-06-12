تويتر يحذف 170 ألف حساب من «لجان أردوغان»

أكدت صحيفة «تركيش مينت» أن حذف موقع تويتر لـ١٧٠ ألف حساب تركي مزيف مرتبط بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، تعد ضربة موجعة لجيشه الإلكتروني.وأضافت الصحيفة أن أردوغان كان يستخدم هذه الحسابات لدعم القرارات الحكومية والعسكرية لغزو دول الجوار مثل سوريا وليبيا.وأشارت إلى أن جزء كبير من هذه الحسابات كان مخصصا للهجوم على المعارضة ومنتقدي أردوغان.وأوضحت أن الشبكات كانت تعمل وفق تعليمات شباب الحزب الحاكم، وتدار من خلالهم، وأنه بعد احتجاجات الشوارع الواسعة النطاق لعام 2013، التي سميت احتجاجات «متنزه جيزي»، التي جرت في 80 مقاطعة تركية وتم إطلاقها بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي، ركزت حكومة أردوغان اهتمامها على تويتر.