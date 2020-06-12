حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

قال الدكتور ماهر الجرحي، نائب مدير مستشفي حميات إمبابة، إنه توقع تلك الأعداد الهائلة من الإصابات بفيروس كورونا، بسبب بعض التصرفات غير الصحيحة من قبل المواطنين في شهر رمضان والعيد.وأضاف الدكتور ماهر الجارحي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن التكدسات التي شهدتها الأسواق بمناطق العتبة والموسكي، كانت تنذر بارتفاع متوقع في أعداد الإصابات.وأشار إلى أنه من الضروري في تلك المرحلة من تفشي فيروس كورونا أن يدرك كل مصاب بالفيروس المرحلة التي يمر بها من الإصابة، إذا كانت أعراضا خفيفة أو تحتاج إلى مستشفى، مراعاة لتجنب الازدحام بالمستشفيات.وأوضح نائب مدير مستشفي حميات أمبابة أننا بالفعل في مرحلة الذروة بتفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تقصير طبي سواء من وزارة الصحة، أو الفرق الطبية في مستشفيات مصر، معقبا: "كلنا بنضحي بنفسنا في سبيل مواجهة الجائحة".