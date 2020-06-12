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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

200 مليون دولار.. دعم من «أبل» و«يوتيوب» لقضايا السود

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:26 ص
أبل ويوتيوب
أبل ويوتيوب
وكالات
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قالت شركة أبل إنها ستزيد الإنفاق مع شركات التوريد المملوكة لسود في إطار مبادرة للمساواة والعدالة العرقية حجمها 100 مليون دولار في حين قالت خدمة مقاطع الفيديو "يوتيوب" المملوكة لشركة جوجل إنها ستنفق 100 مليون دولار لتمويل الفنانين السود.

وتنضم هذه الجهود إلى موجة تدابير تتخذها شركات كبرى، بما في ذلك بنوك وشركات تجزئة، بهدف إظهار الدعم لمجتمع السود بينما تثير الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى الانتباه إلى التمييز الطويل الأمد ضد الأمريكيين من أصل أفريقي.

وجاءت هذه الاحتجاجات في أعقاب وفاة جورج فلويد وهو رجل أسود في 25 مايو على أثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك في مقطع مصور نُشر على تويتر إن مصنع آيفون يسعى إلى زيادة تمثيل الأقليات بين الشركات التي تتعامل معه.

وأضاف كوك أن التحركات الأخرى ستشمل برامج لتعزيز مطوري التطبيقات من السود ومبادرات جديدة لزيادة التنوع والإدماج في أبل.

وقالت سوزان وجسيكي الرئيسة التنفيذية ليوتيوب في تدوينة على الإنترنت إن الخدمة ستنفق 100 مليون دولار على مدى عدة سنوات من أجل "إعلاء وتطوير أصوات المبدعين والفنانين السود وقصصهم".

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