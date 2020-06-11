دون جمهور.. السعودية تعلن عودة الدوري في أغسطس

أعلنت وزارة الرياضة السعودية عودة النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك تدريبات الأندية بمختلف الألعاب.وأعلنت وزارة الرياضة استكمال دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أغسطس القادم.ودعت الوزارة الاتحادات الرياضية إلى تحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من يوم الثلاثاء 14 ذي الحجة 1441هـ الموافق 4 أغسطس 2020، مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة.