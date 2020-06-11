«لعب عيال».. مشاجرة بين شباب المعادي بسبب الطائرات الورقية

نشبت مشاجرة بين عدد من الشباب، اليوم، بسبب الخلاف على اللهو بالطائرات الورقية في حدائق المعادي بالقاهرة.وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بشارع عبدالحميد مكي بحدائق المعادي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين نشوب مشاجرة بين عدد من الشباب بسبب الخلاف على اللهو بالطائرات الورقية، وتمت السيطرة على الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.