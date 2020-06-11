سعر اليورو اليوم الجمعة 12 -6-2020 في البنوك المصرية
الخميس 11/يونيو/2020 - 11:13 م
ياسمين محمودطباعة
تباين سعر صرف عملة اليورو الأوروبية أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 12- 6-2020، في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره في مصرف ابوظبي الاسلامي للشراء 18.29 وللبيع 18.47.
بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك عودة للشراء 18.28 وللبيع 18.50، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.50، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.50، وفي بنك كريدي اجريكول فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.50، اما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.44.
كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف ابوظبي الاسلامي للشراء 18.29 وللبيع 18.47، وفي بنك مصر ايران التنمية فسجل للشراء 18.27 وللبيع 18.52، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50، وفي بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50.
كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي للشراء 18.26 وللبيع 18.49، وفي البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50، وفي البنك الاهلي الكويتي فسجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.56، اما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50.
واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في اللمصرف العربي الدولي للشراء 18.25 وللبيع 18.47، كما انخفض سعر اليورو في بنك مصر للشراء 18.24 وللبيع 18.47، وفي البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 18.24 وللبيع 18.47، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 18.24 وللبيع 18.47.
كما انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري للشراء في بنك الاسكندرية 18.22 وللبيع 18.17، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.19 وللبيع 18.50، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.13 وللبيع 18.36، اما في بنك التعمير والاسكان فارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري فسجل للشراء 18.10 وللبيع 18.49.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:
بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك عودة للشراء 18.28 وللبيع 18.50، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.50، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.50، وفي بنك كريدي اجريكول فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.50، اما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.44.
كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف ابوظبي الاسلامي للشراء 18.29 وللبيع 18.47، وفي بنك مصر ايران التنمية فسجل للشراء 18.27 وللبيع 18.52، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50، وفي بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50.
كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي للشراء 18.26 وللبيع 18.49، وفي البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50، وفي البنك الاهلي الكويتي فسجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.56، اما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50.
واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في اللمصرف العربي الدولي للشراء 18.25 وللبيع 18.47، كما انخفض سعر اليورو في بنك مصر للشراء 18.24 وللبيع 18.47، وفي البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 18.24 وللبيع 18.47، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 18.24 وللبيع 18.47.
كما انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري للشراء في بنك الاسكندرية 18.22 وللبيع 18.17، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.19 وللبيع 18.50، وفي بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.13 وللبيع 18.36، اما في بنك التعمير والاسكان فارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري فسجل للشراء 18.10 وللبيع 18.49.