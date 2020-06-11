في خدمتك.. المستشفيات الخاصة باستقبال حالات كورونا من مرضى الفشل الكلوي

في إطار سلسلة المعلومات الخدمية التي تحرص جريدة «الدستور» على تقديمها للقراء بكافة المجالات، نقدم لكم أسماء المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا ممن يعانون من أمراض الفشل الكلوى ويقومون بعمل جلسات غسيل:مستشفيات القاهرة والجيزة1- مستشفى أحمد ماهر التعليمي2- مستشفى أم المصريين3- مستشفى حميات إمبابة4- مستشفى إمبابة المركزي5- مستشفى أوسيم العاميذكر أن هذه المستشفيات توفر غسيل كلوي لحالات الاشتباه بكورونا التي في حاجة لها بالقاهرة والجيزة، مع ضرورة توافر التحاليل والأشعة وطلب تقرير من المستشفى بأن الحالة كورونا في حالة عدم عمل المسحة.