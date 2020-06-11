في خدمتك.. المستشفيات الخاصة باستقبال حالات كورونا من مرضى الفشل الكلوي
الخميس 11/يونيو/2020 - 11:02 م
رشا نصرطباعة
في إطار سلسلة المعلومات الخدمية التي تحرص جريدة «الدستور» على تقديمها للقراء بكافة المجالات، نقدم لكم أسماء المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا ممن يعانون من أمراض الفشل الكلوى ويقومون بعمل جلسات غسيل:
مستشفيات القاهرة والجيزة
1- مستشفى أحمد ماهر التعليمي
2- مستشفى أم المصريين
3- مستشفى حميات إمبابة
4- مستشفى إمبابة المركزي
5- مستشفى أوسيم العام
يذكر أن هذه المستشفيات توفر غسيل كلوي لحالات الاشتباه بكورونا التي في حاجة لها بالقاهرة والجيزة، مع ضرورة توافر التحاليل والأشعة وطلب تقرير من المستشفى بأن الحالة كورونا في حالة عدم عمل المسحة.
مستشفيات القاهرة والجيزة
1- مستشفى أحمد ماهر التعليمي
2- مستشفى أم المصريين
3- مستشفى حميات إمبابة
4- مستشفى إمبابة المركزي
5- مستشفى أوسيم العام
يذكر أن هذه المستشفيات توفر غسيل كلوي لحالات الاشتباه بكورونا التي في حاجة لها بالقاهرة والجيزة، مع ضرورة توافر التحاليل والأشعة وطلب تقرير من المستشفى بأن الحالة كورونا في حالة عدم عمل المسحة.