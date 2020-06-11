ياسمين عبدالعزيز تغازل جمهورها بفيديو جديد مع أحمد العوضي

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو جديد لها برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي.واكتفت ياسمين بنشر جزء من ذراع أحمد والذي كان يقود السيارة ولم ينتبه لتصويرها للفيديو، وحصد الفيديو نسبة مشاهدة عالية في دقائق تخطت المليون مشاهدة.وكان أحمد العوضي قد أعلن زواجه من ياسمين في شهر رمضان الماضي وذلك بعد تصريحهما عن ارتباطهما مسبقًا.وتعد هذه هي الزيجة الثانية لياسمين عبدالعزيز بعد زواجها الأول من رجل الأعمال محمد حلاوة ووالد طفليها.من ناحية أخرى تعود النجمة ياسمين عبدالعزيز للكوميديا مرة أخرى عبر فيلم سينمائي جديد تقدمه خلال الفترة القادمة مع المنتج أحمد السبكي، بعد آخر أفلامها "أبلة طم طم" الذي قدمته العام الماضي.