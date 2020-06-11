التفاصيل الكاملة لتحقيقات النيابة مع شيري هانم وابنتها
الخميس 11/يونيو/2020 - 06:04 م
حسام التمساحطباعة
باشرت نيابة مدينة نصر الجزئية، منذ فجر اليوم الخميس، التحقيق مع المتهمة شريفة رفعت المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم شيرى هانم وابنتها نورا المعروفة باسم "زمردة" في اتهامهم بإدارة قناة علي مواقع التواصل الاجتماعي تخالف العادات والتقاليد للمجتمع وتحوى الفاظ خارجة.
- علامات الصدمة عل المتهمة
وخلال التحقيقات ظهر علي المتهمة ونجلتها علامات الصدمة من التهم التي وجهتها النيابة لهم، وانكرت "شيري" التهم الموجة لها.
- حكم قضائي ضد المتهمة
وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهمة ونجلتها صادر في حكم بالسجن 3 سنوات من محكمة مدينة نصر في اتهامهم بسرقة منقولات مملوكة للمجني عليها "رباب محمد".
- بلاغ للنائب العام
كان قد تقدم المحامي اشرف فرحات ببلاغ حمل رقم البلاغ 23128 لسنه 2020 عرائض النائب العام ضد المتهمة ونجلتها، لاتهامهم ببث فيديوهات غير لائقة واعتداهم علي الثوابت والعادات والتقاليد ونشر الفاحشة والتحريض علي الفسق والفجور.
- "حنين حسام"
وفي سياق منفصل كانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة حنين حسام لنشرها مقطع مُصوَّر، دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور.
وذلك لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.
وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ الفيديوهات لمواجهة المتهمين بها.
شيري هانم
- علامات الصدمة عل المتهمة
وخلال التحقيقات ظهر علي المتهمة ونجلتها علامات الصدمة من التهم التي وجهتها النيابة لهم، وانكرت "شيري" التهم الموجة لها.
- حكم قضائي ضد المتهمة
وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهمة ونجلتها صادر في حكم بالسجن 3 سنوات من محكمة مدينة نصر في اتهامهم بسرقة منقولات مملوكة للمجني عليها "رباب محمد".
- بلاغ للنائب العام
كان قد تقدم المحامي اشرف فرحات ببلاغ حمل رقم البلاغ 23128 لسنه 2020 عرائض النائب العام ضد المتهمة ونجلتها، لاتهامهم ببث فيديوهات غير لائقة واعتداهم علي الثوابت والعادات والتقاليد ونشر الفاحشة والتحريض علي الفسق والفجور.
- "حنين حسام"
وفي سياق منفصل كانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة حنين حسام لنشرها مقطع مُصوَّر، دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور.
وذلك لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.
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التفاصيل الكاملة لتحقيقات النيابة مع شيري هانم وابنتها
التفاصيل الكاملة لتحقيقات النيابة مع شيري هانم وابنتها
التفاصيل الكاملة لتحقيقات النيابة مع شيري هانم وابنتها
التفاصيل الكاملة لتحقيقات النيابة مع شيري هانم وابنتها