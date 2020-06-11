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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الانتهاء من إجراءات تعقيم لجان امتحانات السنوات النهائية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:18 م
خالد الطوخي
خالد الطوخي
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انتهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من جميع الإجراءات الخاصة بتعقيم لجان الامتحانات، إذ تستعد الجامعة لإجراء امتحانات طلاب سنوات النقل في بداية الشهر المقبل بناء على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، كما رفعت الجامعة حالة الطوارئ مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لإتمام الامتحانات بشكل آمن وذلك برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة.

صرح بذلك الدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون التعليم والطلاب، معلنا أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجيستية لإجراء امتحانات نهاية العام الجامعي الجاري لطلاب السنوات النهائية.

وأشار إلى أن الكنترولات تستقبل حاليا المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل، مع التأكيد على جميع الكليات لسرعة إتمام وإنجاز عمليات تصحيح الرسائل البحثية للطلاب لإعلان النتائج وذلك في ظل الضوابط والإجراءات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي جاء أهمها إجراءات توزيع الطلاب علي اللجان وعمل أكواد لجلوس الطلاب ومراجعتها جيدا من قبل جميع الكليات.

وشدد الدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشؤون التعليم والطلاب، على ضرورة وجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات مع التنبيه على الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة على الأقل.

وقال إنه تم تخصص أكثر من معمل لإجراء الامتحانات العملية باعتبار كل معمل لجنة امتحانية واحدة، إذ يتم تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها يوميا كما سيتم مراعاة توفير كل وسائل وأدوات التطهير اللازمة داخل كل معمل مع توفير ملصقات للتوعية بآليات النظافة العامة وطرق الوقاية والسلامة.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توفر لجميع كلياتها الأداوت الخاصة بتطهير أماكن امتحانات الطلاب، حيث تتم وبشكل مستمر عملية تعقيم كامل لمقار اللجان والمباني، والممرات الخاصة بالطلاب وجميع المكاتب الإدارية للجامعة بشكل يومي، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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