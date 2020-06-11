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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة مارمرقس المعادي تطلق خدمة الاستشارات الطبية لمرضى كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:12 م
كنيسة
كنيسة
تريزة شنودة
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أطلقت كنيسة القديس مارمرقس المعادي، تحت رعاية الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي وسكرتير المجمع المقدس، خدمة جديدة لتقديم الاستشارات الطبية المجانية لدعم مرضى كورونا.

ويشارك بالخدمة عدد من الأطباء المختصين في مختلف المجالات للتطوع لخدمة مرضى كورونا، وذلك لتقديم استشارات طبية لهم بشكل مجاني، كما يسهم الفريق الطبي بشكل عام لتقديم استشارات طبية للمرضى بمختلف الأمراض، تشجيعًا لبقائهم بالمنازل بالوقت الراهن للحد من التجمعات.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.

ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليوالمقبل.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.
كنيسة مارمرقس المعادي تطلق خدمة الاستشارات الطبية لمرضى كورونا
كنيسة مارمرقس المعادي تطلق خدمة الاستشارات الطبية لمرضى كورونا

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