«عليك توكلت».. أول مؤتمر «أونلاين» لأقباط الكويت

تطلق كنيسة مارمرقس بالكويت، غدًا الجمعة فعاليات مؤتمر "عليك توكلت"، وذلك عبر البث المباشر "أونلاين "، تحت رعاية الأنبا أنطونيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأراضي المقدسة والشرق الأدنى.ويشارك بفعاليات المؤتمر القمص داود لمعي راعي كنيسة القديس مار مرقس كليوباترا، وذلك من خلال إلقاء محاضرة روحية أونلاين، ويستمر مؤتمر "عليك توكلت"، على مدار يومي الجمعة والسبت، ويبث من خلال الموقع الرسمي للكنيسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليوالمقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.