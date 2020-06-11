النيابة تعاين موقع اصطدام 4 سيارات على دائري البساتين

انتقل فريق من نيابة البساتين لموقع انقلاب سيارة نقل واصطدام 3 سيارات على دائري البساتين تجاه المنيب، لمعاينة أسباب وقوع الحادث.كما أمرت النيابة بتصريح دفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى الحادث وتسليمهم لذويهم، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين وإرسال تقرير مفصل عنهم.وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث أعلى الطريق الدائري القادم من المعادي اتجاه المنيب عند منطقة البساتين، وتم نقل المصابين المتوفين إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات