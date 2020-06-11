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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 8 عاطلين بـ182 طربة حشيش و2 كيلو استروكس بمطروح

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:16 م
حشيش
حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن مطروح، والبحيرة، والإسماعيلية، والإسكندرية، والدقهلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط عاطل، له معلومات مسجلة، مقيم بمحافظة مطروح فى كمين أُعد لضبطه بالطريق الدولى الساحلى مطروح السلوم بدائرة قسم شرطة سيدى برانى، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12.500 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول.

وضبط عاطل فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة حال استقلاله إحدى السيارات بالطريق الصحراوى وبحوزته 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7.500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

وضبط عاطل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية حال تواجده بمنطقة مسكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات - مبلغ مالى – هاتف محمول.

وضبط عاطلَين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزتهما كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة" – ميزان حساس.

كما تم ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية وبحوزته 1900 قرص مخدر للعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية - مبلغ مالى – هاتف محمول.

ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3.750 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض.

وضبط عاطل، له معلومات مسجلة، مقيم بمحافظة الإسكندرية فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما- مبلغ مالى – هاتف محمول.

وضبط عاطلين، لهما معلومات مسجلة، مقيمان بمحافظة الدقهلية فى كمين أعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة المنصورة وبحوزتهما 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.400 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة".

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