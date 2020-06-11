تايلاند: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا

أعلنت تايلاند، اليوم الخميس، عن عدم تسجيل إصابات أو وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على مدار الـ24 ساعة الماضية، ليستقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3 آلاف و125 ويظل عدد الوفيات 58 حالة.ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن بانبرابا يونجتراكول مساعدة المتحدث باسم مركز إدارة أزمة مرض "كوفيد- 19" في تايلاند، قولها إنه على الرغم من الأخبار الجيدة بشأن عدم تسجيل إصابات ووفيات جديدة، يجب على الناس الاستمرار في ارتداء الكمامات وغسل أيديهم كثيرًا والالتزام بالتباعد الاجتماعي.وقالت إنه على مدى الأسبوعين الماضيين، كانت الإصابات الجديدة جميعها عائدة من الخارج في الحجر الصحي، معظمهم من الطلاب والعمال في الشركات والمصانع.. مضيفة أن هناك 2987 مريضًا تعافوا بالفعل.يذكر أن جميع الإصابات الحديثة التي سجلتها السلطات الطبية في الحجر الصحي هي لمواطنين تايلانديين عائدين من مدغشقر وباكستان والهند.وكانت تايلاند قد بدأت تخفيف القيود بسبب فيروس كورونا في وقت سابق الشهر الماضي، حيث سمحت بإعادة فتح المطاعم ومراكز التسوق والأسواق ومنشآت أخرى، بموجب شروط معينة.