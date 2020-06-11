سعر الريال السعودى اليوم الخميس 11-6-2020

سعر الريال السعودي اليوم

أسعار الريال السعودي فى البنوك اليوم

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 11-6-2020، في عدد من البنوك العاملة المصرية، حيث سجل متوسط سعر صرف الريال 4.29 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.البنك المركزي المصريسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.29 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريوجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.بنك مصرووصل السعر في بنك مصر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليوجاء في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.23 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي CIBووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانوحقق سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.بنك عودةوبلغت العملة السعودية في بنك عودة 4.19 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.بنك البركةويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.20 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلاميوجاء سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.بنك المصرف المتحدوسجل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةوحقق سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.بنك بلومويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.الريال السعودى في بنك كريدي أجريكولوجاءت الأسعار في بنك كريدي أجريكول كالآتي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.يشار الي الريال هو العملة الرسمية في المملكلة العربية السعودية ويتم إصداره من خلال فئتين، عملات ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال" ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه، من خلال معادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوىلعملة الريال السعودي فى الأسواق العالمية أمام الدولار.