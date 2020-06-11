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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 11-6-2020

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:28 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 11-6-2020، في عدد من البنوك العاملة المصرية، حيث سجل متوسط سعر صرف الريال 4.29 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم


البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.29 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

بنك مصر

ووصل السعر في بنك مصر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

وجاء في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.23 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

بنك عودة

وبلغت العملة السعودية في بنك عودة 4.19 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

بنك البركة

ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.20 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وجاء سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

وسجل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

بنك بلوم

ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول

وجاءت الأسعار في بنك كريدي أجريكول كالآتي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي فى البنوك اليوم



يشار الي الريال هو العملة الرسمية في المملكلة العربية السعودية ويتم إصداره من خلال فئتين، عملات ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال" ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه، من خلال معادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوىلعملة الريال السعودي فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

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