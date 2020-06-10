سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء في بغداد

قالت مصادر عسكرية عراقية إن صاروخا سقط، اليوم الأربعاء، داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد التي تضم المباني الحكومية ومقار البعثات الأجنبية لكنه لم يتسبب في سقوط قتلى أو مصابين.وأضافت المصادر أن صفارات الإنذار دوت من مبنى السفارة الأمريكية.وقال شهود من "رويترز" إن دوي انفجار هائل سُمع في بغداد أعقبه انطلاق صفارات الإنذار.وأكد بيان عسكري وقوع الهجوم الصاروخي، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه.