«المحامين العرب» يؤكد دعمه مبادرة القاهرة بشأن الأزمة الليبية

أعرب اتحاد المحامين العرب، عن دعمه مبادرة القاهرة بشأن الأزمة الليبية، مؤكدا أنها خطوة من أجل السلام والاستقرار.جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على "فيسبوك".وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن مبادرة القاهرة بشأن الأزمة الليبية، السبت الماضي، عقب مباحثاته مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر.