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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد الغندور بعد إصابة ابنته بكورونا: «بكيت من رسائل التضامن»

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:04 م
خالد الغندور
خالد الغندور
سناء إسماعيل
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قرّر الإعلامي الرياضي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك الأسبق، الاعتذار عن الظهور الإعلامي في الوقت الحالي وعزل نفسه منزليًا لمدة أسبوعين بعد إصابة ابنته زينة، 7 سنوات، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

أول تعليق من خالد الغندور بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا


وقال الغندور، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري إنه لم تظهر أي أعراض للفيروس على ابنته حتى الآن، ورغم ذلك قرر عزل نفسه منزليًا لمدة 14 يومًا: "ربنا يحفظها ويشفيها، ورب ضارة نافعة".

وأضاف بندق: "أنا ماعنديش أعراض، لكن احترامًا لمكان العمل وزملائي قررت أن أعزل نفسي.. خوفًا على أي من المخالطين لى قررت الابتعاد لمدة 14 يومًا".

ولفت إلى أنه تلقى برقيات تضامن كثيرة، مشيرًا إلى أن هذا يدل على معدن الشعب المصرى الأصيل، مؤكدًا أنه من منطلق شعوره بالمسئولية قرر التوقف عن الظهور الإعلامي: "ممكن بكل سهولة كنت مقولش وأروح شغلي عادي، لكن هذا لا يصح.. ربنا يحفظ مصر وشعبها".

وعن المتضامنين معه قال الغندور: «رغم حزني على بنتى لكن بكائي على حب الناس كبير حتى مع المختلفين معايا».

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