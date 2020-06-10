في تسريب صوتي.. السراج: أردوغان يريد جزءًا من كعكة ليبيا ونحن في خدمته

وكان أردوغان قال خلال المؤتمر الصحفي مع السراج، إنه يتطلع لعقد المزيد من الصفقات والتعاون مع حكومة الوفاق حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط، بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز.





أكد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أن رجب أردوغان الرئيس التركي يريد جزءا من الكعكة الليبية، بعد تدخله ودعمه لميليشيات الوفاق ضد قوات الجيش الليبي.جاء ذلك في تسريب صوتي منسوب لفائز السراج، أدلى به خلال أحد الاجتماعات عقب زيارته الأخيرة إلى أنقرة ولقائه بأردوغان، وذلك وفق وكالة الجماهيرية للأنباء "أوج " الليبية.وقال السراج إن الشعب الليبي تحت خدمة الشعب التركي العظيم، وأن تركيا أدت دورها على أكمل وجه ودعمتهم، والآن تنتظر حصتها من الكعكة في ليبيا، لأنها ضمن بقاء الوفاق في السلطة بعد أن كاد الجيش الليبي يسيطر على طرابلس.واعتبر السراج خلال التسجيل المسرب أن ليبيا كانت تابعة تاريخيًا للسلطنة العثمانية، ولشدة ولائه وخضوعه لأردوغان قال "لا بأس من تسمية العاصمة الليبية باسم إسطنبول".يذكر أن السراج أجرى الخميس الماضي زيارة إلى أنقرة والتقى بأردوغان، واتفق معه على إنشاء ميناء بحري كبير، في طرابلس تتولى السيطرة عليه تركيا، كما قررت شركات نفط تركية إنشاء مقار لها في طرابلس.كما وجه فائز السراج الشكر لأردوغان على التدخل العسكري في ليبيا لصالحه وصالح ميليشياته، مؤكدا أنه يتطلع إلى عودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا.