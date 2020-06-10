رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

في تسريب صوتي.. السراج: أردوغان يريد جزءًا من كعكة ليبيا ونحن في خدمته

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:41 م
السراج
السراج
محمد عمر
طباعة
أكد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أن رجب أردوغان الرئيس التركي يريد جزءا من الكعكة الليبية، بعد تدخله ودعمه لميليشيات الوفاق ضد قوات الجيش الليبي.

جاء ذلك في تسريب صوتي منسوب لفائز السراج، أدلى به خلال أحد الاجتماعات عقب زيارته الأخيرة إلى أنقرة ولقائه بأردوغان، وذلك وفق وكالة الجماهيرية للأنباء "أوج " الليبية.

وقال السراج إن الشعب الليبي تحت خدمة الشعب التركي العظيم، وأن تركيا أدت دورها على أكمل وجه ودعمتهم، والآن تنتظر حصتها من الكعكة في ليبيا، لأنها ضمن بقاء الوفاق في السلطة بعد أن كاد الجيش الليبي يسيطر على طرابلس.

واعتبر السراج خلال التسجيل المسرب أن ليبيا كانت تابعة تاريخيًا للسلطنة العثمانية، ولشدة ولائه وخضوعه لأردوغان قال "لا بأس من تسمية العاصمة الليبية باسم إسطنبول".

يذكر أن السراج أجرى الخميس الماضي زيارة إلى أنقرة والتقى بأردوغان، واتفق معه على إنشاء ميناء بحري كبير، في طرابلس تتولى السيطرة عليه تركيا، كما قررت شركات نفط تركية إنشاء مقار لها في طرابلس.

كما وجه فائز السراج الشكر لأردوغان على التدخل العسكري في ليبيا لصالحه وصالح ميليشياته، مؤكدا أنه يتطلع إلى عودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا.

وكان أردوغان قال خلال المؤتمر الصحفي مع السراج، إنه يتطلع لعقد المزيد من الصفقات والتعاون مع حكومة الوفاق حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط، بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

«النقل العام» تنهي دراسة لرفع سعر تذكرة الأتوبيسات

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

رئيس الأركان لرجال «الغربية العسكرية»: الجيش مستعد لموجهة كل المخاطر

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

خالد الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

بريطانيا: الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

منوعات

باحثون: عظمة صغيرة وراء إصابة الشمبانزي بأمراض القلب

المحلقون جوا.. أطفال رأس البر يستعينون بالطائرات الورقية على عزلة كورونا

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

دراسة: 60% من وفيات كورونا في ألمانيا من نزلاء دور المسنين

مقالات الرأي
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
المزيد

الثقافة

«اتحاد الناشرين» يناقش أزمة أرقام الإيداع

ما بعد «كورونا».. كتب تقرأ المستقبل بعد الوباء الأكبر

محمود التهامي يفعّل هاشتاج لا_للمهرجانات للمرة الثانية

صاحب «التغريبة الفلسطينية»: الأدب سر تفوق الممثل الناجح