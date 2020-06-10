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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يستبعد إعادة تسمية القواعد العسكرية المُسماة تيمنًا بقادة القوات الكونفيدرالية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:27 م
ترامب
ترامب
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استبعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تغيير أسماء القواعد العسكرية الأمريكية التي تحمل اسم قادة القوات الكونفيدرالية القديمة، وسط تقارير بأن بعض قادة الجيش الأمريكي منفتحين على تلك الفكرة.

يأتي ذلك وسط احتجاجات عارمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد عنصرية الشرطة ضد المواطنين أصحاب البشرة السمراء والتي أشعلها مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد (ذي الأصول الإفريقية) على يد شرطي أبيض أثناء اعتقاله في مدينة مينابوليس، وهو ما خلق حالة من السخط الشديد ضد العنصرية، والتي يعد أحد رموزها المجلس الكونفيدرالي القديم الذي تشكل من ولايات جنوب أمريكا خلال القرن التاسع عشر، وخاض حربا أهلية مع الولايات الشمالية اعتراضا على قرار الرئيس الأمريكي الأسبق إبراهام لينكولن، بحظر عبودية الأشخاص ذوي البشرة السمراء.

وقال ترامب، في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن تلك القواعد الهائلة والقوية للغاية أصبحت جزءا من التراث الأمريكي العظيم وتاريخا من الفوز والانتصار والحرية، مضيفا أن الأبطال الذين فازوا بحربين عالميتين تدربوا على الأراضي المقدسة لتلك القواعد.

وتابع ترامب قائلا: "ولذلك فإن إدارتي لن تأخذ في اعتبارها من الأساس إعادة تسمية تلك المنشآت الأسطورية الرائعة.. تاريخنا كأعظم أمة في العالم لن يتم العبث به.. احترموا جيشنا!".

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن تغريدات ترامب تأتي بعد يومين من إعلان الجيش الأمريكي أن وزير الجيش، ريان مكارثي، ووزير الدفاع مارك إسبر، منفتحان على فكرة إعادة تسمية القواعد العسكرية التي تحمل أسماء قادة القوات الكونفيدرالية القديمة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك 10 قواعد عسكرية في الولايات المتحدة تحمل أسماء قادة القوات العسكرية الكونفيدرالية وهي "فورت لي" و"فورت هود" و"فورت بنينج" و"فورت جوردون" و"فورت براج" و"فورت بولك" و"فورت بيكيت" و"فورت إيه. بي. هيل" و"فورت روكر" و"فورت بيورجارد".

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