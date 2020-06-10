«الإفتاء» تحذر من نشر الوصفات الطبية للوقاية من كورونا

حذّرت دار الإفتاء المصرية من نشر الوصفات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، دون التَّثبُّت من جدواها الطبي.وأكدت الإفتاء، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أن نشر الوصفات الطبية دون التَّثبُّت من جدواها الطبية أمرٌ مذموم شرعًا.وأشارت إلى أن وصف الدواء للمريض من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب التجرؤ على وصف دواءٍ لمريض؛ لأنه عَبَثٌ بحياة الناس، وترويجٍ للكذب والباطل في المجتمع.وانتشرت خلال الآونة الأخيرة، على مواقع التواصل عدد من بروتوكولات العلاج من الفيروس التاجي، ووصفات أخرى للوقاية من وباء 2020، أدت إلى نقص بعض أدوية المناعة من المستشفيات، كما حذر أخصائيون في الطب من أن تناول أدوية المناعة دون الحاجة لذلك قد يضعف المناعة.