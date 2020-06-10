كاتب: كورونا أخف وطأة على اللبنانيين من الوضع الاقتصادي الحالي

قال الكاتب الصحفي جورج العاقوري، إن الوضع الاقتصادي في لبنان يشهد حالة انفجار كبيرة، خاصة بعد وصول سعر الدولار إلى 5 آلاف ليرة، قائلا: "لا أتوقع عند فتح المجال الجوي أن يكون هناط تدفق سياحي في ظل الأوضاع التي تعيشها لبنان".وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن لبنان ستشهد موجة من الهجرة الكثيفة، فالدولة تعيش أزمة تاريخية مأساوية، لذا المقيمين سوف يجمعون شملهم مع ذويهم في الخارج، فلبنان يحتضر والوضع الاقتصادي والسياسي يعطي مؤشرات سلبية جدا، فكيف تخرج لبنان من أزمتها وليس كورونا فقط؟.وتابع: آخر الأوضاع السيئة ما تم هذا المساء من تعيينات إدارية مليئة بالزبانية ولم تحترم أي آلية تعيينات في ظل مقاطعة بعض الوزارات، وهذا المشهد يجعل اللبنانيون يعتقدون أن كورونا أخف وطأة عليهم من الوضع الاقتصادي الحالي.