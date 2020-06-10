أحمد موسى يناشد عقيلة وحفتر بإجراء ترسيم الحدود مع اليونان

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بإجراء ترسيم الحدود مع اليونان، على غرار ما فعلته قبرص، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يقيد تحركات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في البحر المتوسط.ولفت موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إلى أن وزير خارجية اليونان سيزور مصر 18 من الشهر الجاري للتفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية.وأكد موسى، أن ترسيم الحدود البحرية مع اليونان سيحدث قريبا جدا، مردفا: "خيرات كثيرة في المنطقة، وستكون الضربة القاصمة لأردوغان"، مشيرا إلى أن الجيش اليوناني اعترض سفينة تركية كانت تنقل أسلحة إلى ليبيا.