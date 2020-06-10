أحمد بدوي: أردوغان يخفي جثث وجنازات جنوده في ليبيا

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إن قيام سلطات أردوغان باعتقال العشرات من الصحفيين الذين غطوا جنازات وحوادث قتل الضباط والجنود الأتراك في ليبيا، يؤكد على المأزق الكبير الذي يعيشه أردوغان. فالضربات التي يوجهها الجيش الوطني الليبي نافذة في صدر الجنود الأتراك، قائلا إن الانتصارات الأخيرة في العديد من المدن الليبية واهمة لأنها لم تكن أصلا بلدات ومدنا يسيطر عليها الجيش في الجهة الشرقية لليبيا.ولفت بدوي، في بيان له اليوم، إلى أن ما استرده الإخوان وأردوغان وميليشيات حكومة الوفاق كانت مدنا ليبية سحقهم فيها الجيش الوطني الليبي من قبل.ونوه بأن هناك تقديرات بسقوط عشرات الضباط والجنود الأتراك قتلى في ليبيا وسلطات أردوغان تستميت في إخفاء جثثهم وجنازاتهم.وشدد على أن ليبيا لن تسقط في يد الأتراك، ولن تكون مرتعا للإرهابيين تحت أي ظرف وتحذيرات الرئيس السيسي واضحة للجميع، كما أن ليبيا لن تتحول إلى منصة جديدة للإخوان والإرهابيون يهددون منها مصر.