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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة مسلحة تسرق السيارات بالإكراه في قنا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:08 م
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، في ضبط عناصر تشكيل عصابي سرقوا سيارة نقل من قائدها بالإكراه.

تبلغ لقسم شرطة قنا من سائق يفيد اتفاقه مع أحد الأشخاص لنقل حمولة من الأخشاب بسيارته النقل من إحدى المزارع بالسيارة قيادته، ولدى وصوله صحبة المذكور للمنطقة المُشار إليه، فوجئ بتواجد شخص آخر "مُلثم" وبحوزته بندقية آلية وإستوليا منه على السيارة كرهًا عنه وهربا.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزة أحدهم "بندقية آلية، عدد من الطلقات، خزينتين المستخدمة في ارتكاب الواقعة".

بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقيام أحدهم بتوصيل السيارة المستولى عليها للمتهم الهارب ليقوم بالتصرف فيها بالبيع واقتسام ثمنها فيما بينهم، تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة بمحيط سكن المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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