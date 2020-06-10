رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية» تستعرض وضع كورونا على مستوى العالم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:00 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه حتى الآن، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 7 ملايين حالة إصابة بمرض "كوفيد- 19" على الصعيد العالمي، وأكثر من 400,000 وفاة وحتى مساء أمس.

وقال فى كلمته بمؤتمر منظمة الصحة العالمية، إن بلدان إقليم شرق المتوسط أبلغت عن إجمالي 670,000 حالة إصابة وأكثر من 15,000 وفاة، أي ما يُشكِّل حوالي 10% من عبء الحالات العالمي.

وأضاف أنه بينما يتناقص عدد الحالات في أوروبا، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام العالمية تعرب عن قلق أقل، يستمر عدد الحالات في أنحاء أخرى من العالم في الزيادة، بما يشمل إقليمنا، وفي الواقع، على الصعيد الإقليمي، لاحظنا زيادة منتظمة في عدد الحالات اليومي المُبلَّغ عنه، وشهد هذا العدد تسارعًا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتابع: على مدار الأسبوع الماضي، أكثر من نصف حالات الإصابة الجديدة في إقليمنا تم الإبلاغ عنها في باكستان وإيران والمملكة العربية السعودية، وهناك عدد أكبر من البلدان يبلغ عن أعداد متزايدة من حالات الإصابة، ويُعدّ هذا الأمر تطورًا مثيرًا للقلق، وتعمل فرق الدعم القطرية، في إطار هيكل فريق الدعم الإقليمي لإدارة الأحداث، مع جميع البلدان على رصد الوضع الراهن والاستجابة له.

وأوضح أنه نظرًا لأن العديد من البلدان في الإقليم بدأت في تخفيف القيود، هناك خطر باستمرار الحالات في الزيادة، وتحثّ المنظمة جميع البلدان التي تخفف القيود على ضمان تنفيذ هذه التدابير وفقًا لتقييمات المخاطر القائمة على الدلائل، ومشيرًا إلى أنه دون الاحتياطات والرصد المناسبين، هناك تهديد حقيقي بعودة ظهور مرض "كوفيد- 19" في البلدان التي تشهد انخفاضًا في عدد الحالات.

وأشار إلى أن جميع بلدان الإقليم تقريبًا اتخذت تدبيرًا رئيسيًّا، ألا وهو استخدام العامة للكمامات، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت المنظمة إرشادات جديدة عن استخدام الكمامات استنادًا إلى أبحاثنا المتطورة بشأن مرض "كوفيد- 19"، وقد وُضِعت هذه الإرشادات من خلال استعراض دقيق لجميع الدلائل المتاحة، ومشاورات مُوسَّعة مع الخبراء الدوليين ومجموعات المجتمع المدني.

وقال إنه في ظل مواصلة البحث عن علاج، لم تثبت بعد مأمونية أي منتجات دوائية وفاعليتها في علاج مرض "كوفيد- 19"، وأُعيد مؤخرًا عقار هيدروكسي كلوروكين إلى تجربة التضامن السريرية بعد توقف مؤقت، ويشارك الآن أكثر من 100 بلد في التجربة، ومنها إيران والمملكة العربية السعودية ولبنان وباكستان والكويت من إقليمنا، كما أن الأردن في سبيله للانضمام، وبوجه عام، أُدرِج نحو 40 مستشفى من الإقليم في تجربة التضامن السريرية.

وأضاف: تواصل المنظمة العمل مع الشركاء والبلدان لمكافحة مرض "كوفيد- 19"، ونعمل على تنسيق الاستجابة العالمية والإقليمية، ومساعدة البلدان، وتسريع وتيرة البحث والتطوير، والتواصل مع الناس بشأن كيفية حماية أنفسهم والآخرين، ووفَّرنا إمدادات أساسية لحماية العاملين الصحيين والمرضى في 133 بلدًا حول العالم، بما في ذلك جميع بلدان الإقليم، كما قدمنا 1.5 مليون مجموعة أدوات اختبار إلى 129 بلدًا، ونعمل باستمرار على وضع إرشادات تقنية محدَّثة، وتدريب العاملين الصحيين وغيرهم من المستجيبين في الخطوط الأمامية.

وتابع: لن نتوقف حتى يتم القضاء على الفيروس، ونحثّ جميع البلدان والمجتمعات على البقاء في حالة تأهب، وضمان التقيد الصارم بجميع التدابير المناسبة.

وأكد أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر على ظهور هذه الجائحة، فإن هذا ليس الوقت المناسب لأي بلد للتخلي عن الحذر الكامل، بل هذا هو الوقت المناسب لكي تواصل البلدان العمل الجاد على أساس علمي، والاستعانة بالحلول، ويجب أن يكون أساس الاستجابة في كل بلد هو البحث عن كل حالة إصابة وعزلها واختبارها ورعايتها، وتتبُّع جميع مُخالطيها ووضعهم في الحجر الصحي، وهذه أفضل وسيلة دفاع لكل بلد ضد مرض "كوفيد- 19".

وأكد أنه لا يزال معظم الناس في العالم وفي إقليمنا معرضين للإصابة بالعدوى، وما زلنا نحث على الترصُّد الفعَّال في جميع البلدان، لضمان عدم عودة الفيروس، لا سيَّما في التجمعات الحاشدة بجميع أنواعها التي بدأ استئنافها في بعض البلدان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

براءة أحمد عز في «مشاجرة فندق العلمين»

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

«الصحة العالمية»: 7 ملايين إصابة بكورونا و400 ألف وفاة عالميًّا

«الصحة العالمية»: الموجة الثانية لفيروس كورونا لم تأت إلى مصر

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: حسم موقف الحج مع السعودية خلال أيام

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

«الأرصاد»: طقس حار خلال 72 ساعة.. والذروة السبت

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

«ماستر كارد» تمنح «الإفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

منوعات

منة عبيد تكتب: له ما له.. فما لكم -تكأكأتم- عليه!

نباتات يمكن زراعتها في شرفة المنزل

الأمير فيليب يحتفل بعيده التاسع والتسعين

تعرف على موعد إعادة برنامج ملك وكتابة 2020

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
المزيد

الثقافة

«الآداب اللبنانية» تعلن ترجمة «سيدات القمر» لـ15 لغة

غدًا.. الكاتب السورى نبيل سليمان ضيف الأعلى للثقافة

المعهد الفرنسى يعلن عن برنامج تبادل ثقافى فى مجال القصة المصورة

صدور العدد الجديد من مجلة «العربية لسانى»